تفاصيل الأغاني السينجل المطروحة على الساحة الغنائية.. أنغام تطرح هو نفس الشوق.. وديو يجمع سعد المجرد وفضل شاكر

محمد شاكر:

الجمهور يستحق الإستماع للموسيقى الراقية

ديو بين محمد شاكر وسعد لمجرد





حرص عدد من النجوم على إنعاش الساحة الغنائية بأغاني سينجل منهم من قام بطرحها خلال تلك لاأيام، ومنهم من يستعد للتواجد قريبا، ومن هؤلاء النجوم.

أنغام

طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "هو نفس الشوق" عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "هو نفس الشوق في قلبي .. وبحلاوته وبعذابه .. يظهر ان الشوق يا قلبي .. عمره ما يفارق صحابه .. والسهر .. اه م السهر .. يتعب عيوني والاماني والحنين يجوا يزوروني".

لما سيرتك تيجي .. تيجي تصحي فيا كل حاجة .. حتى نار الغيرة لسه قايدة اهيه .. قايدة اهيه زي ما هي .. في حب بيروح بالسنين .. والقسية والمسافات .. وحب بيعيش بالسنين ..بالسنين .. مستخبي في ذكرايات".

أغنية "هو نفس الشوق" كلمات اسامة مصطفى، والحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وميكس - ماسترينج : امير محروس قيادة اوركسترا : هاني فرحات، وتسجيل موسيقى - صوت انغام : خالد سند، وإستوديو MAS.

محمد شاكر وفضل شاكر

حل الفنان محمد شاكر ضيفًا على برنامج نسهر مع المزهر والذي يقدمه الإعلامي فواز المزهر ،والمذاع على إذاعة حبايب ، ليتم الترحيب به بحرارة من مقدم البرنامج وكافة القائمين على إذاعة حبايب ، كما تم خلال اللقاء استعراض ابرز الاعمال الغنائية التي قدمها منذ انطلاقته الفنية خصوصا أغنية شخص ما التي كانت اخر الإصدارات الغنائية في العام 2020.

وردا على سؤال الاعلامي فواز حول طبيعة الاعمال القادمة للفنان محمد شاكر ، اكد انه يحرص على تقديم مستوى معين في الاعمال الغنائية ، والتركيز على انتقاء الكلام واللحن ، مؤكدا ان جيل الشباب من الكتاب والملحنين لديهم القدرة على مخاطبة جيل الشباب وتقديم عمل يحقق النجاح مستشهدا بالعمل الذي قدمه الفنان فضل شاكر وتعاونه مع عمرو المصري و عمرو الشاذلي وعمرو الخضري بأغنية إبقى قابلني والتي لا تزال تحقق انتشارا واسعا.

واضاف الفنان محمد شاكر ان الجمهور الكبير الذي احب صوته في كافة الدول العربية هو جمهور يستحق ان يستمع للموسيقى الراقية، والكلمات التي تعبر عن روح الشباب والارتقاء بالذائقة الفنية ، ولهذا الجمهور الذي اعتبره أهلي سأقدم له 12 أغنية جديدة،مضيفا ان الاعمال القادمة ستكون باللهجات المصرية والعراقية واللهجة البيضاء ومن ضمنهما ديو يجمعه بالفنان فضل شاكر.

كما اعلن الفنان محمد شاكر خلال اللقاء ان هناك عمل سيجمع الفنان فضل شاكر بالفنان المغربي سعد المجرد بديو يجري التحضير له حاليا وان العمل المشترك ما زال في مرحلة اختيار الكلمات التي تناسب صوت الفنان فضل شاكر والفنان المجرد وسيتم الاعلان عن تفاصيل هذا العمل قريبا.

تامر عاشور





ويطرح تامر عاشور أغنية جديدة تحمل اسم "بقول عادي"، وتصدر البرومو الخاص بها تريند رقم 1 بعد طرحه عبر القناه الرسمية على اليوتيوب

يقول مطلع الأغنية: "بقول عادي .. انا المره دي مش فارق معايا رجوع .. انا كويس ولا ببكي ولا موجوع .. وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمه .. بقول عادي .. لكن بصراحه انا بكدب ومش مرتاح .. فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح .. قتلني ببطىء وغيابك طلع أزمه".

"بقول عادي" كلمات : احمد ابراهيم، وألحان : سامح جلال، وتوزيع وفواصل موسيقية : فهد، جيتار : شريف فهمي، بيس جيتار : احمد رجب، درامز : فهد، بيركشن : ايهاب فاروق، صولو كوله : محمد عاطف، ومهندسين صوت : محمد اسماعيل - محمد عدس، ومكس و ماستر : محمد صقر، واحمد صدقي في المنتج.