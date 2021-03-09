وسائل إعلام فلسطينية: نزار عوض الله قائدًا جديدًا لحركة حماس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن نزار عوض الله أنتخب قائدًا لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد إجراء انتخابات داخلية بالحركة.





ونقلت قناة "الميادين" عن مصدر لها، أن نتائج الانتخابات التي جرت اليوم لتحديد رئيس الحركة بغزة أفرزت القيادي نزار عوض الله لرئاسته، وفقًا لما نقله موقع "أمد" الفلسطيني.





وذكرت المصادر أن الانتخابات الكاملة للحركة في الداخل والخارج ستنتهي خلال الأيام المقبلة، لإفراز النتائج المتعلقة برئاسة المكتب السياسي العام، ومجلس الشورى.



