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أخبار العالم

وسائل إعلام فلسطينية: نزار عوض الله قائدًا جديدًا لحركة حماس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:11 م
نزار عوض الله
نزار عوض الله
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محمد عثمان
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن نزار عوض الله أنتخب قائدًا لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد إجراء انتخابات داخلية بالحركة.

ونقلت قناة "الميادين" عن مصدر لها، أن نتائج الانتخابات التي جرت اليوم لتحديد رئيس الحركة بغزة أفرزت القيادي نزار عوض الله لرئاسته، وفقًا لما نقله موقع "أمد" الفلسطيني.

وذكرت المصادر أن الانتخابات الكاملة للحركة في الداخل والخارج ستنتهي خلال الأيام المقبلة، لإفراز النتائج المتعلقة برئاسة المكتب السياسي العام، ومجلس الشورى.

نزار عوض الله أمين سر المجمّع الإسلامي (1982 – 2000).

رافق الشيخ أحمد ياسين كأمين للسر في مدَّة عمله في المجمع.

رئيس نادي المجمع الإسلامي (1985 – 1997)، عضو نقابة المهندسين.

اعتقل 6 سنوات (1989 – 1995) كمسؤول عن تنظيم المجاهدين الفلسطينيين في حركة حماس.

تدرَّج في مناصب عديدة في قيادة حركة حماس، حيث كان عضوالقيادة السياسية في الحركة بقطاع غزة، وعضو المكتب السياسي للحركة حاليًا (2016).
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