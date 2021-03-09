مدير مستشفى عزل: عودة المدارس والجامعات لم تؤثر على أعداد كورونا

قال الدكتور أسامة أشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي ومدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا ، إن هناك زيادة طفيفة فى استقبال أعداد مصابى كورونا، ولكن هذه الزيادة قبل عودة الطلاب إلى الجامعات والمدارس، مؤكدا أن عودة المدارس والجامعات لم يظهر لها تأثير حتى الآن في زيادة أعداد كورونا.





وأضاف الدكتور أسامة خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن الوضع داخل مستشفيات العزل بجامعة عين شمس الخاصة بكورونا مطمئن قائلا: "الوضع تحت السيطرة ".





وأكد مدير المستشفى الميداني أنه توجد أعراض جديدة في الموجة الثانية في ثلاثة أجهزة بالجسم وهي "الجهاز التنفسي ، أو الهضمي، أو العصبي " منوها ان المستشفي تعالج جميع مرضاها بالمجان دون أي مصاريف علاجية، موضحا أن المستشفى يوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.





وأشار إلى أن المستشفى الميداني يحتوي على 176 سريرا، بينها 11 في وحدة العناية المركزة للحالات التي تحتاج إلى ذلك، ويستقبل المستشفى الحالات المتوسطة والحالات غير الملائم لها العزل المنزلي.









وشدد مدير المستشفى الميداني على ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة والرشح أو ما يشبه أعراض البرد.



