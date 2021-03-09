ضبط عامل وسيارة مقطورة محملة بأسطوانات البوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية





أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية قيام (عامل زراعى، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) بجلب إسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم "مخصصة للإستخدام المنزلى" من إحدى محطات تعبئة الغاز بالدقهلية "بدون ترخيص" وتحميلها على سيارة "مقطورة بدون ترخيص" بعد تعبئتها من المحطة المشار إليها لتوزيعها خارج المحافظة.





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بالسيارة المشار إليها محمل عليها (1440 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم "مملوءة" بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية.





بمواجهته بالمضبوطات إعترف بنشاطه غير المشروع و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.