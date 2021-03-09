بصوت عباس أبو الحسن.. «الإيد ليها حدود» رسالة توعية ضد التحرش بالأطفال

تحت شعار «الإيد ليها حدود»، أطلقت قناة مدرستنا التعليمية رسائل توعية ضد التحرش بالأطفال بصوت الفنان عباس أبو الحسن، في استجابة سريعة من المحطة لتوعية الأطفال والأهالي بضرورة الحفاظ على أنفسهم. وأطفالهم

يظهر في الفيديو إرشادات توعوية للأطفال لوضع الحدود مع الآخرين فيما يخص اللمس والحفاظ على خصوصية الجسم.

جاءت هذه الرسالة كاستجابة سريعة من قناة مدرستنا، لتوعية الأطفال بالتحرش وكيفية الحفاظ على أنفسهم، بعد الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتحرش بطفله صغيرة والقبض عليه.

كما يخصص برنامج «جروب الماميز» الذي تقدمه الإعلامية زهرة رامي على قناة مدرستنا، حلقة لمناقشة هذه القضية، لمخاطبة الأمهات وأولياء الأمور وتوعيتهم للحفاظ على أطفالهم وتجنيبهم التعرض لمثل هذه المواقف