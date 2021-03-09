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توك شو

أرملة الشهيد عبيدو: ليا الفخر أكون زوجة شهيد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:22 م
صدى البلد
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عادل نصار
عبرت أمل عبيدو زوجة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، تقديرها لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدمة الشكر والتحية للرئيس السيسي لما يقدمه لمصر وأسر الشهداء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :«ليا الفخر أكون زوجة شهيد وكمان كنت زوجة مصطفى عبيدو، ولو اتكلمت سنين مش هقدر اوصفه أو اوفي حقه».

وأضافت أرملة الشهيد، أنه :«هو كان ضابط يجمع بين الجدية في الشغل والحزم وفي نفس الوقت الحنية على العساكر وكان لديه سة صدر كبيرة وعمر ما حد قصدة في حاجة وردة مكسور».

وتابعت أمل عبيدو زوجة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، أنه :«أكتر مكافأة على اللي عمله إن ربنا جعله شهيد وسيرته العطرة باقية لي ولأبنائه».

من جانبها قالت لوجي نجلة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، قائلة :«مهما حصل مش هقدر أوفي بابا حقه ومكنش أب كان صاحب وعمره ما قسى عليا في يوم من الأيام، وفرحت بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسيت إني الرئيس أب تاني ليا».



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