بعد واقعة طفلة المعادي.. تشريعية النواب: تغليظ عقوبة التحرش ليست حلا

عبرت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن استيائها الشديد من زيادة حالات التحرش فى المجتمع، قائلة "التوعية هى السلاح الوحيد لتغيير سلوكيات الأشخاص".
وأوضحت "الهوارى"، لـ"صدى البلد"، أن هناك من تحدث كثيرا عن تعديلات تشريعية خاصة بتغليظ عقوبة التحرش للأطفال ولكن التشريع تم تعديله مرتين وتضمن عقوبات رادعة ولكن أغلب المتحرشين لا يعلمون شيئا عن هذه العقوبات وحتى إذا تم تطبيقها عليهم لن تكون هى الروشتة لعلاج الأزمة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بإطلاق حملات توعية داخل المساجد والكنائس ووسائل الإعلام ضد التحرش ليكون هناك تقييم سلوكى، موضحة أن القانون يوجد به عقوبات متدرجة حال طبيعة التهمة سواء فى التحرش اللفطي أو التحرش بالأطفال أو ذوى الإعاقة أو الخادمات وكلها مدرجة داخل قانون العقوبات.
جدير بالذكر أن النيابة العامة بجنوب القاهرة، أمرت بضبط وإحضار المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية بحي المعادي.