حريق أم انفجار؟.. الحماية المدنية تكشف تفاصيل وسبب حادث خط الغاز بالبحيرة

تمكنت الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق شب في أحد خطوط أنابيب البترول في بحيرة إدكو بنطاق قرية المعديه التابعة لمركز إدكو، بعد غلق محابس الغاز، ولا توجد إصابات بشرية.









وأكدت مصادر أمنية، أنه لا يوجد انفجار و سبب الحريق زيادة تدفق الغاز ما أدى إلى كسر في خط الأنابيب، مشيرًا إلى أن هذا الخط يعمل على توصيل الغاز من إحدى الشركات الخاصة بإدكو إلى فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية.









تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في أحد خطوط أنابيب البترول في بحيرة إدكو بنطاق قرية المعدية.









وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، والدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم غلق محبس الغاز، والسيطرة على النيران وإخمادها، ولا توجد خسائر بشرية.