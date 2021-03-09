نائب بالشيوخ: العاصمة الإدارية نقلة نوعية وفريدة على مستوى الشرق الأوسط

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والتي وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها تمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة، مضيفا أن السيسي يحظى بشعبية كبيرة بين جموع المصريين، لما يقوم به من دور في عمليات التنمية، ودفع عجلة الإنتاج.





وصف فهمي في بيان له اليوم ، العاصمة الإدارية الجديدة، بالنقلة النوعية والفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، قائلا " العاصمة الإدارية يطبق فيها أحدث نظم البنية التحتية والتطبيقات الذكية في التحكم والمراقبة"، مؤكدا أن العاصمة الإدارية توفر حياة مرتفعة وجيدة لساكنيها وفقا لأعلى المعايير وأحدث التقنيات.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تأسيس العاصمة الإدارية سيصب في الأساس لصالح تطوير الاقتصاد المصري، نتيجة لأنه يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للمواطنين.



