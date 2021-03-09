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برلمان

نائب بالشيوخ: العاصمة الإدارية نقلة نوعية وفريدة على مستوى الشرق الأوسط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:37 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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ماجدة بدوي
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والتي وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها تمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة، مضيفا أن السيسي يحظى بشعبية كبيرة بين جموع المصريين، لما يقوم به من دور في عمليات التنمية، ودفع عجلة الإنتاج. 

وصف فهمي في بيان له اليوم ،  العاصمة الإدارية الجديدة، بالنقلة النوعية والفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، قائلا " العاصمة الإدارية يطبق فيها أحدث نظم البنية التحتية والتطبيقات الذكية في التحكم والمراقبة"، مؤكدا أن العاصمة الإدارية توفر حياة مرتفعة وجيدة لساكنيها وفقا لأعلى المعايير وأحدث التقنيات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تأسيس العاصمة الإدارية سيصب في الأساس لصالح تطوير الاقتصاد المصري، نتيجة لأنه يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للمواطنين.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستساهم إسهام كبير في حل مشكلات القاهرة الحالية مثل التكدس السكاني والازدحام المروري، وأن المقرات المتواجدة في الوزارة والهيئات المختلفة الحكومية تساوي مبالغ ضخمة، ولابد أن يتم استغلالها بشكل كبير.
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