نائب بالشيوخ: توجه السيسي لدعم مشروع العاصمة بمثابة حجر الأساس لصناعة مصر الحديثة

أكد النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن افتتاح العاصمة الإدارية يعتبر ميلاد دولة جديدة فهي "بمثابة إعلان جمهورية ثانية"، مضيفا أن انتقال الحكومة لهذا المقر، وتحرك كل المحافظات إليها يهدف أن يكون التطور في جميع المجالات وليس المباني فقط.





وأوضح عبد الماجد فى بيان له اليوم ، أن توجه الرئيس السيسي لدعم مشروع العاصمه الإدارية الجديدة بمثابه حجر الأساس لصناعة مصر الحديثة ، مشيرا إلى أن العاصمة الادارية تشكل جسرًا حضاريًا يعمل على خلق كيان سياسى، واقتصادى، وثقافى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوفير مناخ اقتصادي مزدهر وبنية تحتية تكون نواة لمعيشة رغدة وتنمية مستدامة.





وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن العاصمة الإدارية هى مدينة ذكية جديدة، وتعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقارى فى مصر، فهذا المشروع البنائى الضخم متوقع أن ينمو عدد السكان به من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو المشروع الذى من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.



