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أخبار العالم

في حال تهديد مواطنيها.. أمريكا توجه تحذيرا شديد اللهجة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:51 م
علم أمريكا
علم أمريكا
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام القوة عندما تكون أرواح مواطنيها ومصالحهم في خطر.


وقال بلينكن في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء: "لن نتردد أبدًا في استخدام القوة عندما تكون أرواح الأمريكيين ومصالحهم الحيوية على المحك".


وأضاف: "لكننا لن نفعل ذلك إلا عندما تكون الأهداف واضحة وقابلة للتحقيق، ومتوافقة مع قيمنا وقوانيننا، وبموافقة مستنيرة للشعب الأمريكي - مع الدبلوماسية".


وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أكد أن أمريكا لن ترتاح حتى تؤمن الإفراج عن جميع الرهائن الأمريكيين والمحتجزين ظلما في إيران وحول العالم.
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