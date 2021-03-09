انفجار ضخم في سوريا وعصابات في صفوف ميليشيات تركيا

أفادت شبكة أخبار سوريا الوطن بوقوع انفجار ضخم في شمالي غربي الحسكة نتيجة لانفجار سيارة مفخخة.





وأوضحت الشبكة السورية أن الانفجار الذي وقع بالقرب من حاجز تابع لها في بلدة المبروكة بريف خلف عدة إصابات في صفوف المجموعات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي.





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قد أفاد بأن عدد المرتزقة السوريين اللذين مازالوا يتواجدون على الأراضي الليبية بلغ 6750 مرتزقًا.





وقال المرصد السوري، إن قضية المرتزقة السوريين الموالين لتركيا تبقى الحدث الأبرز الذي يعيق استقرار ليبيا، مشيرة إلى أن هؤلاء المرتزقة لم يعودوا حتى الآن إلى سوريا وأن كل ما جرى من منتصف شهر نوفمبر الماضي وحتى اللحظة، هي عمليات تبديل للمرتزقة حيث تعود دفعة إلى سورية وتقوم الحكومة التركية بإرسال دفعة أخرى مقابلها.





ويأتي ذلك على الرغم من جميع المطالب الدولية التي تنادي بخروج المرتزقة من ليبيا وعلى الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، والتي انبثقت عن توافق ليبي-ليبي جرى التوقيع عليه في 23 أكتوبر أكتوبر الماضي.



