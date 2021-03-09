رئيس جامعة عين شمس يناقش مستقبل التعليم العالى بالملتقى الثامن للجامعات

ترأس الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس جلستين لمناقشة قضايا التعليم العالى فى ظل اتساع المنافسة على استثمارات التعليم جاءت الجلسة الأولي تحت عنوان " التعليم العالي نظرة علي الحاضر والمستقبل " والجلسة الثانية " تكنولوجيا المستقبل ... كيف ستبدو "





بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الدكتور علي شمس الدين رئيس الملتقي ورئيس جامعة بنها السابق وولفيف من خبراء التعليم العالي من مصر والعالم،و عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات .





قدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس الشكر للقائمين علي الملتقي مشيدا بالتطور المستمر الذي يشهده مجال التعليم العالى في مصر.





وأوضح أن التعليم الالكترونى كان نوعًا تكميليًا حتى فترة قريبة ، ولكن نظرا للظروف التى فرضتها جائحة كورونا أصبح ضرورة علي الرغم من أن بعض الجامعات لم تكن مستعدة لهذا التحدى مشيرا إلي أنه خلال الفترة القادمة سيتم الاعتماد علي التعليم المزدوج وسيظل للاستاذ الجامعى دوره ولكن من خلال الإنترنت أكثر منه وجها لوجه.





واضاف قائلا : جامعة عين شمس كان لها السبق في تطوير التعليم الالكترونى فيما قبل جائحة كورونا مشيدا بدور الاستاذ الدكتور منى عبد العال في هذا الصدد والتى تشرف علي إدارة تطوير التعليم بالجامعة.





وفي كلمته تناول Vince Emery رئيس جامعه Hertfordshire في مصر مزايا وعيوب استخدام التكنولوجيا ، وما الذي يمكن أن تقدمه الجامعات في اكتساب الطلاب المهارات التى تساعدهم في حياتهم العملية وبما يتماشي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

مشيدا بما يشهده قطاع التعليم في مصر من تطويرات .





كما تحدث عن الجودة والاعتماد لوضع المعايير الملائمة للخبرة المعلوماتية .





وتناولت ا.د. نادية العارف رئيس جامعة ESLSCA في مصر التحديات التى تواجه التعليم الالكترونى مثل البنية التحتية لخدمة الانترنت هل ستكون مؤهله للتحمل و تقبل الطلاب لهذا النوع من التعليم الي جانب ضرورة مراجعة البرامج الخاصة بالجامعات.





طرح الدكتور محمود الديب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ، Innovera الشرق الأوسط ، مصر وأفريقيا تساؤل هل نحتاج للجامعات في شكلها التقليدى في المستقبل ، وكيفية استخدام المبانى القائمة مؤكدا أن جائحة كورونا ستغير من شكل الجامعات التقليدى ضرورة الاستثمار أكثر في التكنولوجيا .





كما تحدث الدكتور عبد الرحمن ذكرى نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث ، عن جامعة القاهرة ومستقبلها والتأثيرات التى فرضتها جائحة كورونا علي الجامعة ، لافتا إلي أن التغيير الذي شهدته العملية التعليمية سيخلق شكل وظائف جامعية جديدة .





وفي هذا الاطار تناولت الدكتورة Kim A. Critchley ، عميد جامعة UPEI بالقاهرة كيف اصبحت الحياة الرقمية تسيطر علي حياتنا ، مشيرة إلي أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت من أكثر الأمور تطورا في الاقتصاد العالمى.





واضافت ان لتطورات التكنولوجية ستغير أيضا من شكل العملة والتعاملات المالية .





شارك في المنتدى السيد ماجد عارف الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Variiance ، والاستاذ الدكتور Leslie Croxford النائب الأول لرئيس الجامعة البريطانية في مصر ، د.حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)