طبيب الزمالك يعلن جاهزية شيكابالا وأيمن حفني

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم أن الثنائي محمود شيكابالا وأيمن حفني لاعبا الزمالك أصبحا جاهزين من الناحية الطبية، والتأهيلية، استعدادا للفترة المقبلة.





وشدد أسامة على أن شيكابالا خاض برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية؛ بسبب الإصابة، وانتظم اليوم بشكل كامل في التدريبات وأصبح متاحا للمباريات وفقا لرؤية المدير الفني باتشيكو.





وأضاف أسامة فيما يخص أيمن حفني، أنه أنهى البرنامج التأهيلي تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وانتظم اليوم بالتدريبات، وأصبح جاهزا.