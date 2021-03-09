على الحجار يحيى حفلا غنائيا على مسرح الزمالك 20 مارس

يحيى الفنان على الحجار حفلا غنائيا يوم 20 مارس الحالى على مسرح الزمالك وسط الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة.



ويشدو على الحجار بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره ولعل من ابرزها : "يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني". ويشدو على الحجار بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره ولعل من ابرزها : "يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني".





واختتم علي الحجار سلسلة حفلات عيد الحب التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.





و قدم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى كوكبة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها ما تمنعوش الصادقين، علي قد ما حبينا، في هويد الليل، الحب له صوت، بنت وولد، عصفور الحب، أنتي طلعتيلي منين، متصدقيش، زى الهوا، انكسر جوانا شيء، مسألة مبدأ، لو تعرفى، اسيبك ليه -التى شاركه أدائها ملحنها الموسيقار محمد الطوخى-، تجيش نعيش، فى قلب الليل، مفيناش من الخوف، عارفة، تتصورى، جوة حضنى، سهرت واجهش بالبكاء اثناء ادائه اغنية بوابة الحلوانى التى أنهى بها الحفل.





وسبقه فاصلا للمطربة إيمان عبد الغنى التى شدت بمجموعة من أشهر المؤلفات العاطفية هى حبيتك تنسيت النوم، ابعد يا حب، من حبى فيك يا جارى، سيدى وصالك وألف ليلة وليلة، ولعب عازف الاوكورديون وائل النجار صولوهات الحان بكرة وبعده، حبوا بعض وحرمت احبك.



