مستشار وزير التموين ينصح بشراء الذهب هذه الأيام.. تفاصيل





قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب ، جرام الذهب عام 1965 كان سعر جرام الذهب عيار 21 85 قرش مؤكدا انه في شهر أوغسطس الماضي وصل سعر جرام الذهب الـ 21 إلي 9 75 جنية .









وأضاف ناجي فرج خلال تصريحات تليفزيونية : انخفاض أسعار الذهب هذه الأيام فرصة جيدة جدا للشراء حيث انه تراجع سعرة 16 جنيه لافتا أن الذهب لا يخسر مؤكدا أن الرئيس السيسي يهتم بصناعة الذهب وبالتالي وجه بأنشاء مدينة الذهب .





، صناعة الذهب في مصر منذ أيام الفراعة وهذا منذ الأف السنيين وهذا يتضح لدينا من خلال اكتشاف التوابيت الذهبية للفراعنة ومصر غنية بالعديد من الأماكن التي تحتوي علي الكثير من الذهب الخام . وأوضح ناجي فرج أيامالأفالأماكن



