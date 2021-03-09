داني ميرفي يحذر إدارة ليفربول: رحيل محمد صلاح سيجعلنا أكثر ضعفا





وقال داني ميرفي في تصريحات أبرزتها صحيفة " ديلي إكسبريس": لا أريد رحيل محمد صلاح عن ليفربول بأي طريقة، مغادرته للريدز ستجعلنا أكثر ضعفا".





وتابع:" لكن إذا قمنا ببيع محمد صلاح، فلا بد من التعاقد مع لاعب قادر على تحطيم أرقامه مع ليفربول".





كانت تقارير صحفية إنجليزية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن محمد صلاح طلب من إدارة الريدز، الموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 17 هدفا.

حذر داني ميرفي نجم نادي ليفربول السابق، إدارة الريدز، من التفريط في خدمات النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.