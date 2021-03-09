تأجيل جلسة البرلمان الليبي لمنح الثقة لحكومة الدبيبة

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بتأجيل جلسة البرلمان الليبي لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، لغد الأربعاء، بعد مشاورات حولها التشكيل.









جاء ذلك لإجراء مشاورات حول التشكيل الوزاري، حيث قال مراسل "العربية" في وقت سابق، إن رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد الدبيبة مستعد لتغيير أي اسم بتشكيلته خلال ساعة وتقديمه مجددا.









وأضافت الشبكة أن هناك خلافا على آلية تعديل رئيس الحكومة الليبية لتشكيلته الوزارية.









وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، دعا اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لتقديم تشكيلته غدا بشكل مكتمل لمنحها الثقة، وذلك عقب اجتماع لهما.









وبحسب وسائل إعلام ليبية، قال صالح إنه بإمكان رئيس الوزراء تقديم تشكيلته الوزارية الكاملة في جلسة الغد.









وقال صالح إن نيل الثقة مرتبط باستكمال تشكيلة حكومتك وتسمية الحقائب السيادية الشاغرة.









وكان الدبيبة أجرى اجتماعا مغلقًا مع رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح.









وقال الدبيبة أمام مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن الإرهاب آفة لتخريب البلاد، موجهًا الشكر لكل من قاومه.









وأشار إلى أنه لم يختر سوى وزير واحد واتخذ قرارا باستبعاد أي وزير في حكومات سابقة، موضحًا أن حكومته تتألف من 26 وزيرا ورئيسا ونائبين له وبعضهم لا يعرفه.









ولفت إلى أن حكومته لن تسمي 100 وزير، موكدًا أن أول أهدافه إعادة "كرامة الليبي" فورا، وسيتم البدء من نقطة الصفر.