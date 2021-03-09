رئيس هيئة قناة السويس يكشف إيراداتها في ظل أزمة كورونا.. فيديو

وأضاف أسامة ربيع خلال تصريحات تليفزيونية : قناه السويس حققت إنجازات وإيرادات في ظل تفشي فيروس كورونا علي مستوي العالم لافتا إن إيرادات القناه سنويا تصل إلي 5 مليار دولار .

، خلال شهر فبراري الماضي كان لدينا زيادة في

السفن العابرة للقناه عن العام الماضي بنسبة 1.4 %مؤكدا

يوم 12/2 عبر لدينا 72 سفينة مشيرا

قناه السويس الجديدة سادت علي زيادة دخل

القناه .

وأوضحأعدادأنناأنإيرادات