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رئيس هيئة قناة السويس يكشف إيراداتها في ظل أزمة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:27 م
قناه السويس
قناه السويس
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إبراهيم القادري
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس ، خلال جائحة فيروس كورونا مر من قناه السويس 18833 سفينة وهذا الرقم اقل من العالم الذى قبلة بنسبة 25 سفينة وحققنا إيرادات تصل إلي 5 مليار 600 مليون دولار وهذا أثناء جائحة كورونا .

وأضاف أسامة ربيع خلال تصريحات تليفزيونية  : قناه السويس حققت إنجازات وإيرادات في ظل تفشي فيروس كورونا علي مستوي العالم لافتا إن إيرادات القناه سنويا تصل إلي 5 مليار دولار .

وأوضح أسامة ربيع ، خلال شهر فبراري الماضي كان لدينا زيادة في أعداد السفن العابرة للقناه عن العام الماضي بنسبة 1.4 %مؤكدا أننا يوم 12/2 عبر لدينا 72 سفينة مشيرا أن قناه السويس الجديدة سادت علي زيادة دخل إيرادات القناه .

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