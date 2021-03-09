رئيس هيئة قناة السويس يكشف إيراداتها في ظل أزمة كورونا.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس ، خلال جائحة فيروس كورونا مر من قناه السويس 18833 سفينة وهذا الرقم اقل من العالم الذى قبلة بنسبة 25 سفينة وحققنا إيرادات تصل إلي 5 مليار 600 مليون دولار وهذا أثناء جائحة كورونا .
وأضاف أسامة ربيع خلال تصريحات تليفزيونية : قناه السويس حققت إنجازات وإيرادات في ظل تفشي فيروس كورونا علي مستوي العالم لافتا إن إيرادات القناه سنويا تصل إلي 5 مليار دولار .
وأوضح أسامة ربيع ، خلال شهر فبراري الماضي كان لدينا زيادة في أعداد السفن العابرة للقناه عن العام الماضي بنسبة 1.4 %مؤكدا أننا يوم 12/2 عبر لدينا 72 سفينة مشيرا أن قناه السويس الجديدة سادت علي زيادة دخل إيرادات القناه .