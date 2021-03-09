أبو العينين: نتعلم من المواقف الإنسانية للرئيس السيسي حُسن التقدير وأدب المُعاملة وتعظيم القيَم الأخلاقية النبيلة

أثنى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب على مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسانية، قائلا إن اللحظات الأبوية التي تتجلى فيها إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المواطنين، تتوقف عندها حدود الوصف ولا تستوعبها كلمات الثناء والفخر بهذا القائد المُلهم والأب العطوف، والرئيس الإنسان.





وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: «شاهدنا الرئيس السيسي كيف يتوقف عند بائع فاكهة بسيط، يستمع إليه ويحاوره بودٍ ولطف ويستجيب لطلب علاجه على نفقة الدولة، في رسالة واضحة لكل مسؤول وصاحب سلطة للرفق بالمواطنين وحُسن معاملتهم والنزول على رغباتهم والاستجابة لمطالبهم».





وتابع: «وكيف يحنو على أمهات الشهداء ويقبل رؤوسهن بعزةٍ وفخرٍ يضاهي صنيعَ من ماتوا لأجل الوطن، وكيف جمعته لقاءات أبوية بالمواطنين في زيارته الأخيرة لعزبة الهجانة، وقبلها من المواقف الكثيرة بالشارع».



