أبو العينين: نتعلم من المواقف الإنسانية للرئيس السيسي حُسن التقدير وأدب المُعاملة وتعظيم القيَم الأخلاقية النبيلة

أثنى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب على مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسانية، قائلا إن اللحظات الأبوية التي تتجلى فيها إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المواطنين، تتوقف عندها حدود الوصف ولا تستوعبها كلمات الثناء والفخر بهذا القائد المُلهم والأب العطوف، والرئيس الإنسان.
وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: «شاهدنا الرئيس السيسي كيف يتوقف عند بائع فاكهة بسيط، يستمع إليه ويحاوره بودٍ ولطف ويستجيب لطلب علاجه على نفقة الدولة، في رسالة واضحة لكل مسؤول وصاحب سلطة للرفق بالمواطنين وحُسن معاملتهم والنزول على رغباتهم والاستجابة لمطالبهم».
وتابع: «وكيف يحنو على أمهات الشهداء ويقبل رؤوسهن بعزةٍ وفخرٍ يضاهي صنيعَ من ماتوا لأجل الوطن، وكيف جمعته لقاءات أبوية بالمواطنين في زيارته الأخيرة لعزبة الهجانة، وقبلها من المواقف الكثيرة بالشارع».
وقال وكيل مجلس النواب: «اليوم، شاهدنا الرئيس السيسي يقبل رأسَ طبيبٍ فقد بصره أثناء علاجه لمصابي كورونا، ويداعب طفله في لقطة إنسانية خالصة تكشف عن مكنون شخصية أبوية حانية تتخذ من اللين والرفق مسلكا نحو البناء والنهضة».
واختتم أبو العينين مستشهدا بمشاهد تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء: «نتعلم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن مواقفه الإنسانية حُسن التقدير، وأدب المُعاملة، وتعظيم القيم الإنسانية النبيلة، والقيادة الحكيمة التي تُبنى على الود والمحبة الخالصة بين الحاكم والشعب، والشجاعة والحسم أمام من يتجرأ على مُقدرات المصريين».