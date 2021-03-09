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مدير عام خط نجدة الطفل يكشف عقوبة المتحرش بطفلة المعادي.. فيديو

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:24 م
متحرش طفلة المعادي
متحرش طفلة المعادي
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محمد القاضي
كشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، تفاصيل الساعات التي تلت واقعة التحرش بطفلة المعادي.

وقال "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن خط النجدة تلقى بلاغا أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة التحرش التي وقعت في المعادي.

وأوضح مدير عام خط نجدة الطفل أن الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة أمرت بإحالة البلاغ للنائب العام، وتم استدعاء السيدتين اللتان قامتا بتصوير الفيديو، وأخذ أقوالهم، مشيرا إلى أنه حتى الان لم يتم التوصل إلى الطفلة ويتم البحث حاليا عن الطفلة لتقديم الدعم القانوني والنفسي لها.

وأوضح مدير عام خط نجدة الطفل أن الواقعة التي حدثت تشكل جريمة هتك عرض طبقا لقانون العقوبات، لافتا إلى أن عقوبة هذه الجريمة طبقا للقانون قد تصل للسجن المشدد لمدة لا تقل عن 8 سنوات.
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