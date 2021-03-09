تجديد حبس مستريح قليوب 15 يوما على ذمة التحقيقات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية بمحافظة القليوبية حبس "جواهرجي" قليوب 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثالثة عقب عرضه على المحكمة لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين فى مدينة قليوب والاستيلاء منهم على ما يقرب من 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها فى تجارة المشغولات الذهبية.





وكانت نيابة قسم قليوب بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها قد وجهت للمتهم تهمتي النصب والاستيلاء على أموال الغير بعد أن استمعت النيابة لأقواله التي أكد فيها حصوله على الأموال من المجني عليهم وأنه كان يعطيهم أرباحا شهرية بصورة منتظمة إلا أنه تعثر في دفع تلك الأرباح منذ 3 أشهر بسبب أزمة مالية فى سوق الذهب.





تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد بتلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.





وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن ن" 52 عاما جواهرجي استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب مقابل أرباح شهرية وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



