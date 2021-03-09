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توك شو

أحمد موسى: تكريم السيسي للطبيب فاقد البصر رسالة للجميع

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:31 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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عادل نصار
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتكريم الطبيب البطل محمود سامي الذي فقد بصره في مواجهة كورونا، مؤكدا أن هذا الأمر  رسالة للجميع.

وأضاف في برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء أنه مثلة مثل أبطال كثيرين لكنه فقد بصرة وأنجب ولم يرى ابنه والرئيس السيسي يحتفي ويكرم كل أبطال الجيش الأبيض في تكريم الطبيب محمود سامي الرائع".

وتابع أن الرئيس السيسي كرم الطبيب البطل محمود سامي الذي فقد بصره في مواجهة كورونا، مؤكدا أن مصر بها أبطال في جميع المجالات.
وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره في مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، بعد تعرضه لتلف العصب البصري بسبب الجهد الزائد  خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالًا بيوم الشهيد.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بعنوان «لولاهم ما كنا هنا».

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