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أخبار العالم

رسالة هامة من العاهل السعودي لملك البحرين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمود نوفل
تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة عاجلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. 

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية ، فقد جاءت تلك الرسالة ردا علي رسالة  التهنئة التي بعث بها العاهل البحريني  لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وكان ولي العهد السعودي قد أجرى في وقت لاحق عملية جراحية بأحد مستشفيات المملكة حيث تلقى العديد من برقيات التهنئة من قيادات وملوك الدول الإسلامية والعربية.


وفي سياق آخر؛ التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
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