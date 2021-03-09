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توك شو

بعد التحرش بها .. هل تم العثور على طفلة المعادي .. فيديو

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:26 م
واقعة التحرش بالمعادي
واقعة التحرش بالمعادي
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محمد القاضي
قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، إنه لم يتم العثور حتى الآن على الطفلة التي تم التحرش بها فى المعادي.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن خط النجدة تلقى بلاغا أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة التحرش التي وقعت في المعادي.

وأكد مدير عام خط نجدة الطفل، أن وزارة الداخلية بذلت جهدا كبيرا لضبط مرتكب واقعة التحرش بطفلة المعادي بعد هروبه ومحاولته التخفي بإحدى الشقق.

وأوضح مدير عام خط نجدة الطفل أن الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة أمرت بإحالة البلاغ للنائب العام، وتم استدعاء السيدتين اللتين قامتا بتصوير الفيديو، وأخذ أقوالهم، مشيرا إلى أنه حتى لم يتم التوصل إلى الطفلة ويتم البحث حاليا عن الطفلة لتقديم الدعم القانوني والنفسي لها.

وطالب مدير عام خط نجدة الطفل، بتغليظ العقوبات على جرائم التعذيب وهتك عرض الأطفال سواء بالرضا أو بغير الرضا، مع استمرار الحملات التوعوية، التي تشجع المواطنين والأسر على الإبلاغ عن أي حالة عنف أو انتهاك يتعرض لها أي طفل لسرعة نجدته من أي خطر.

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