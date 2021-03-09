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رياضة

سيراميكا كليوباترا: غياب رجب بكار وسيف تقا عن مواجهة الزمالك في الدوري

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:30 م
صدى البلد
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عبد الله هشام
أكد عمرو حسن، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، غياب الثنائي رجب بكار وسيف تقا، عن مباراة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف.

وحصل المدافع التونسي والظهير الأيمن، على الكارت الأصفر الثالث في لقاء المصري البورسعيدي السابق في الدوري الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين، وهو ما ترتب عليه غياب الثنائي عن لقاء الزمالك.

وأشار المدرب العام إلى أن الجهاز الفني تعامل مع الموقف بشكل سريع، مشيدا بكافة عناصر الفريق، وقدرة جميع اللاعبين على تنفيذ كافة تعليمات المدير الفني الكابتن هيثم شعبان، وتحقيق الهدف المطلوب من اللقاء.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء بعد غد الخميس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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