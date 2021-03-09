عمر جابر: هدفنا الحصول على الكونفدرالية.. ومباراة نكانا صعبة للغاية

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صعوبة مواجهة فريقه أمام نكانا الزامبي، في أولى جولات دور المجموعات في البطولة الكونفدرالية.





بيراميدز يستضيف نكانا، مساء غدًا الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة الإفريقية، وذلك على ملعب الدفاع الجوي.





وقال جابر خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراة نكانا صعبة للغاية كونها البداية في المجموعات، البداية دائما أصعب شيء، نسعى لتحقيق الانتصار والثلاث نقاط التي ستجعل بيراميدز في المقدمة".





وأضاف: "بيراميدز لعب العام الماضي في أول مشاركة قارية النهائي ولم يخسر البطولة بسبب الأمور الفنية، واللاعبون تعاهدوا على الفوز بالبطولات في الموسم الجاري، واللعب على لقب الكونفدرالية هو الهدف الرئيسي".





وأتم: "بيراميدز يحترم جميع الأندية المشاركة في البطولة ولديه رغبة في التتويج هذا الموسم في ظل خطط النادي للفوز بكل البطولات".