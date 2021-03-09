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رياضة

قائد نكانا الزامبي يوجه رسالة لـ بيراميدز قبل مواجهة الغد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:48 م
صدى البلد
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حسن العمدة

قال كيلفين مايا قائد فريق نكانا الزامبي، إنه يشكر بيراميدز على الاستضافة الممتازة وكل شيء جاهز لمواجهة الغد، وبيراميدز قوي للغاية ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات، مشيرا إلى أن دور المجموعات يحتاج لتجميع أكبر عدد من النقاط وهو ما سيسعى إليه فريقه في مواجهة بيراميدز القوي الذي يخوض اللقاء على ملعبه.

شدد كابتن الفريق الزامبي على أن عادة اللعب أمام فريق من شمال أفريقيا يجعل الأمور صعبة للغاية لأن طرق اللعب مختلفة تماما عن باقي كرة القدم الأفريقية.

أوضح أن بيراميدز فريق قوي وتابع بعض مبارياته ويمتلك إمكانيات هائلة ولاعبين على أعلى مستوى وبإمكانهم تحقيق لقب الكونفدرالية حيث وصلوا للنهائي في النسخة الماضية، ولكن نكانا سيعمل على تقديم أفضل ما لديه ويظهر بصورة مختلفة عما يقدمه في الدوري الزامبي.
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