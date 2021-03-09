قائد نكانا الزامبي يوجه رسالة لـ بيراميدز قبل مواجهة الغد





قال كيلفين مايا قائد فريق نكانا الزامبي، إنه يشكر بيراميدز على الاستضافة الممتازة وكل شيء جاهز لمواجهة الغد، وبيراميدز قوي للغاية ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات، مشيرا إلى أن دور المجموعات يحتاج لتجميع أكبر عدد من النقاط وهو ما سيسعى إليه فريقه في مواجهة بيراميدز القوي الذي يخوض اللقاء على ملعبه.





شدد كابتن الفريق الزامبي على أن عادة اللعب أمام فريق من شمال أفريقيا يجعل الأمور صعبة للغاية لأن طرق اللعب مختلفة تماما عن باقي كرة القدم الأفريقية.



