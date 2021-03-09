رئيس الوزراء السوداني في السعودية... ما السبب؟

أفادت وكالة الأنباء السودانية سونا، بوصول رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مساء اليوم إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.









وأشارت الوكالة السودانية الي انه كان في استقبال حمدوك بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، والسفير عادل بشير حسن بشير سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية.









وألمحت الي ان الوفد الحكومي السوداني ضم كلا من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والزراعة والغابات، والاستثمار والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية، ونائب مدير جهاز المخابرات العامة، ومحافظ بنك السودان المركزي.







