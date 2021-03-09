وزير الرى يبحث مع الكينج محمد منير دور الفن فى التوعية بترشبد استهلاك المياه.. شاهد

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الفنان محمد منير بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمشرف على الأمن.

وناقش الوزير مع محمد منير دور ومساهمة الفن فى تكثيف حملات التوعية لترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث .





جدير بالذكر أن تقوم وزارة الرى بالعمل على مشروعات عملاقة لتوفير كل نقطة مياه خاصة أننا نعيش فى زمن الشح المائى، كما تعمل على اصلاح منظومة الرى والبنية التحتية فى مصر وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية، والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتوفير مياه الري، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها علي مستوى الجمهورية وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف.



