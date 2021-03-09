التحالف العربي: مهاجمة السعودية ومنشآتها الاقتصادية خط أحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي لن تتمكن من الاستيلاء على محافظة مأرب اليمنية وانتزاعها من قوات الجيش اليمني.





وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في تصريحات لقناة "الحدث" السعودية، إن "محافظة مأرب عصية على السقوط في يد مليشيات الحوثي بفضل صمود الجيش اليمني ومساندة القبائل للحكومة الشرعية".





وأوضح المالكي أنه التقى بمسؤولين في محافظة مأرب، مشيرًا إلى أن الحياة تسير بشكل طبيعي رغم هجمات الحوثيين المتكررة.





وأضاف المالكي أن التحالف مستمر في دعم الجيش اليمني في معركة مأرب.





ونوه المتحدث باسم التحالف إلى أن الجيش اليمني معنوياته مرتفعة وكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة.





وأكد المالكي أن مليشيات الحوثي تنفذ أوامر الحرس الثوري الإيراني، مشددًا في الوقت ذاته على أن "مهاجمة أراضي السعودية والمنشآت الاقتصادية خط أحمر لن نسمح لمليشيات الحوثي بتخطيه".



