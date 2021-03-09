الشرطة تتوصل للطفلة ضحية التحرش في المعادي

توصلت الشرطة إلى الطفلة في واقعة تحرش المعادي، والتي كانت تقوم ببيع المناديل مع والدتها بأحد شوارع المعادي.
وقالت الطفلة ان المتهم استدرجها بحجة منحها جنيها.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت فى ضبط المتهم بالتحرش بطفلة المعادى.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يتحرش بطفلة بمنطقة المعادى بالقاهرة .
عقب تقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الشخص المشار إليه .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وعرض المتهم على النيابة العامة.