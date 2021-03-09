ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الشرطة تتوصل للطفلة ضحية التحرش في المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:08 م
المتهم بالتحرش بطفلة
المتهم بالتحرش بطفلة المعادى
Advertisements
مصطفى الرماح
توصلت الشرطة إلى الطفلة في واقعة تحرش المعادي، والتي كانت تقوم ببيع المناديل مع والدتها بأحد شوارع المعادي.


وقالت الطفلة ان المتهم استدرجها  بحجة منحها جنيها.


وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت فى ضبط المتهم بالتحرش بطفلة المعادى.


وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يتحرش بطفلة بمنطقة المعادى بالقاهرة .


عقب تقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الشخص المشار إليه .


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وعرض المتهم على النيابة العامة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التحرش بطفلة المعادي

كاملة أبو ذكري: واقعة التحرش بفتاة المعادي فكرتني بـ ممثل كان سفيرا

بعد هروبه بإحدى الشقق.. القبض على المتهم في واقعة بـ «طفلة المعادي»

اللقطات الأولى بعد القبض على «متحرش المعادي».. شاهد

بعد ساعات من نشر الفيديو عبر الفيس بوك.. ضبط الشاب المتحرش بطفلة المعادي

لحظة هروب طفلة المعادى والمتهم بالتحرش بعد اكتشاف الواقعة.. فيديو

ترشيحاتنا

تستغل ضعف الاتحاد الأفريقي.. أول تعقيب سوداني على البيان المستفز للخارجية الإثيوبية

أبزرهم محمد صلاح.. 5 صفقات سوبر على رادار برشلونة بعد فوز خوان لابورتا

المضادات الحيوية هل تقضي على كورونا.. الصحة تجيب

لن تتوقع .. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك

حريق فى خط الغاز على الطريق الدولى الساحلى فى اليوم الأول للتشغيل.. تفاصيل

بعد التحرش بها .. هل تم العثور على طفلة المعادي .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار ‎بريليانس v6 2021 في مصر .. صور

بالأسعار .. مقارنة بين فيات تيبو و MG 5 موديل 2021| صور

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور