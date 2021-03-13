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فيديو جراف

فيديو جراف.. نار الغيرة تشتعل بين نوال الزغبي ونجوى كرم

السبت 13/مارس/2021 - 09:02 ص
نوال الزغبي و نجوى
نوال الزغبي و نجوى كرم
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ايمان عبداللطيف
ظهرت الفنانة نوال الزغبي فى حلقة من برنامج "بصراحة" على قناة MBC1 مع الإعلامي نيشان وكشفت عن الكثير من التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية والفنية ونالت الحلقة إعجاب الجمهور والمتابعين وحققت نسب متابعة عالية.

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كشفت الفنانة نوال الزغبي غيرتها في بداية مسيرتها الفنية من زميلتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم وإنها شعرت بالغيرة من كل فنانة قدمت عملا مميزا ومن نجوى كرم عندما كانت تطلب في مهرجان ولا تطلب هي وكان ذلك يصيبها بالجنون.

ولمزيد من التفاصيل حول نوال الزغبي لـ نجوى كرم بتستفزني شاهد الفيديو جراف التالى.
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