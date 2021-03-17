ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة عن شرير السينما عادل أدهم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:05 م
صدى البلد
Advertisements
منار شعبان
البرنس أو شرير السينما العربية كما يلقبوه جمهوره هو الفنان عادل ادهم والذي تميز بتجسيد أدوار الشر في أغلب أعماله الفنية حيث اشتهر بالعديد من الإفيهات التي تداولها جمهوره عبر السنين فلا أحد ينسى جملته الشهيرة "يا قُطَّة" التي كان ينادي بيها الفنانة ميرفت أمين في فيلم "حافية على جسر الدهب".

شاهد ايضا:

أثرت ادوار الشر على حياة الفنان عادل أدهم مما جعلته ينفصل عن زوجته الأولى والتي تزوجها بعد قصة حب طويلة لدرجة أنها هربت منه بعد أن فشلت محاولاتها في طلب الطلاق منه .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حياة الفنان عادل أدهم من خلال الفيديوجراف التالي.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مسحة أو تحليل .. كيف يكتشف الكلاب مصابي كورونا خلال دقيقة؟

أثناء اختبارها .. ظهور مرسيدس AMG C63 موديل 2022

نشرة المرأة والصحة.. رئيس صدر قصر العيني يحذر من التهاون بفيروس كورونا.. والزعفران يحمي من الإصابة بمرض خطير