فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة عن شرير السينما عادل أدهم

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أثرت ادوار الشر على حياة الفنان عادل أدهم مما جعلته ينفصل عن زوجته الأولى والتي تزوجها بعد قصة حب طويلة لدرجة أنها هربت منه بعد أن فشلت محاولاتها في طلب الطلاق منه .





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حياة الفنان عادل أدهم من خلال الفيديوجراف التالي.

البرنس أو شرير السينما العربية كما يلقبوه جمهوره هو الفنان عادل ادهم والذي تميز بتجسيد أدوار الشر في أغلب أعماله الفنية حيث اشتهر بالعديد من الإفيهات التي تداولها جمهوره عبر السنين فلا أحد ينسى جملته الشهيرة "يا قُطَّة" التي كان ينادي بيها الفنانة ميرفت أمين في فيلم "حافية على جسر الدهب".