رئيس صناعة البرلمان يطالب بعمل دراسة بشأن الحوافز الممنوحة للمستثمرين





قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أنه ضد إطلاق الحوافز للمستثمرين على الإطلاق، ويجب منح الحوافز طبقا لموارد الدولة المتاحة، لأنه من السهل أن نعطى حوافز للمستثمرين، ولكن عند التنفيذ من الصعب تحقيقه نظرا لقلة الموارد.





وأكد محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة عمل دراسة ومنظومة كاملة بشأن الحوافز التى يتم تقديمها للمستثمرين ، بحيث نعرف حجم العائد منها بالأرقام حينما يتم منحها للمستثمرين.



