رئيس صناعة البرلمان يطالب بعمل دراسة بشأن الحوافز الممنوحة للمستثمرين

قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أنه ضد إطلاق الحوافز للمستثمرين على الإطلاق، ويجب منح الحوافز طبقا لموارد الدولة المتاحة، لأنه من السهل أن نعطى حوافز للمستثمرين، ولكن عند التنفيذ من الصعب تحقيقه نظرا لقلة الموارد.
وأكد محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة عمل دراسة ومنظومة كاملة بشأن الحوافز التى يتم تقديمها للمستثمرين ، بحيث نعرف حجم العائد منها بالأرقام حينما يتم منحها للمستثمرين.
وأوضح أن مشكلة مصر الكبرى فى كثرة القوانين وتعديلات القوانين وتداخل الوزارات والاختصاصات والولايات وهى أساس مشكلة إعاقة الاستثمار فى مصر.
وأضاف أن حل ذلك هو التخلص من جميع القوانين القديمة التى تحكمنا من الخمسينات والستينات على مستوى جميع اللجان.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة إصدار قوانين جديدة تتناسب مع العصر الحالى ونستفيد من تجارب الدولة التى حققت نهضة صناعية ونفعل مثلها، على أن تكون بيئتها وثقافتها قريبة من مصر.