ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس صناعة البرلمان يطالب بعمل دراسة بشأن الحوافز الممنوحة للمستثمرين

الخميس 11/مارس/2021 - 07:01 ص
المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى

قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أنه ضد إطلاق الحوافز للمستثمرين على الإطلاق، ويجب منح الحوافز طبقا لموارد الدولة المتاحة، لأنه من السهل أن نعطى حوافز للمستثمرين، ولكن عند التنفيذ من الصعب تحقيقه نظرا لقلة الموارد.

وأكد محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة عمل دراسة ومنظومة كاملة بشأن الحوافز التى يتم تقديمها للمستثمرين ، بحيث نعرف حجم العائد منها بالأرقام حينما يتم منحها للمستثمرين.

وأوضح أن مشكلة مصر الكبرى فى كثرة القوانين وتعديلات القوانين وتداخل الوزارات والاختصاصات والولايات وهى أساس مشكلة إعاقة الاستثمار فى مصر.

وأضاف أن حل ذلك هو التخلص من جميع القوانين القديمة التى تحكمنا من الخمسينات والستينات على مستوى جميع اللجان.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة إصدار قوانين جديدة تتناسب مع العصر الحالى ونستفيد من تجارب الدولة التى حققت نهضة صناعية ونفعل مثلها، على أن تكون بيئتها وثقافتها قريبة من مصر.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد | لحظة سقوط عمرو دياب من على المسرح

عمرو أديب: مصر تعاملت مع تصريحات تركيا بكل رقي

بعد تعرضه لإصابة خطيرة.. محمد رمضان يطمئن جمهوره.. فيديو

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

تعرف على أًصل حكاية «احنا دافنينه سوا»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار .. مقارنة بين فورد ايكو سبورت واوبل كروس لاند موديل 2021| صور

«الطائر الشبح».. ظهور مفاجئ لـ مخلوق نادر يثير الهلع.. شاهد

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور