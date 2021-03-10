عامل يتخلص من شقيقته لشكه في سلوكها ببني مزار

تخلص عامل من شقيقته، داخل إحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا ، بخنقها باستخدام "الإيشارب" وذلك لشكه في سلوكها تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة ربة منزل، داخل منزلها، بإحدى قرى المركز.





انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "غ.م" 27 عامًا، وأنها توفت نتيجة الخنق، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام.





وتوصلت أجهزة الأمن، ووحدة مباحث مركز بني مزار، أن شقيقها ويدعى "م.م" 24 عامًا، هو من قتلها، بخنفها باستخدام الإيشارب لشكه في سلوكها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.



