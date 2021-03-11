برلمانية: الشهادات العالمية بحق الدولة المصرية دعم قوى لمصر





أثنت النائبة، ميرفت الكسان عضو مجلس النواب، على إشاد البنك الدولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، لا سيما الصحة النفسية، قائلة:" إن الشهادات الدولية التي تصدر من الخارج في حق الدولة المصرية بمثابة شهادات داعمة للدولة المصرية ، كما أنها دليل على السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة السياسية داخل الدولة ".





واكدت " الكسان " في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن القيادة السياسية دائما ما توجه الحكومة لهذه التوجيهات الداعمة والمساندة للمرأة ، ولعل ابرزها أخر ما تم بشأنه توجيه وزير العدل بتعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ، لافتة إلي ان هذه المناصب كانت تقتصر فقط على الرجال ، وكان من الصعب تواجد المرأة فيه منذ فترة طويلة ، لكن القيادة السياسية أتت بتوجيهاتها و أثبتت للعالم أنه لافروق بين الجنسين ، وأعاد لها حقها العادل في الحياة.





وكان قد أشاد البنك الدولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، لا سيما الصحة النفسية، خلال الفترة الأخيرة، وذلك في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي 2021.





ووفقًا لتقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021»، فإن مصر تسجل 45 نقطة من 100 ، و الذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة داخل 190 بلدا خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر2020.





وتقدم البيانات معايير موضوعية قابلة للقياس للتقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين في الموضوعات التي تتراوح من أساسيات الحراك داخل المجتمع إلى تحديات تواجه العمل وتنشئة الوالدين للطفل والتقاعد.





ومع تفشي جائحة كورونا؛ وسجلت مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة.