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مرأة

طريقة عمل كب كيك البندق والنوتيلا

الخميس 11/مارس/2021 - 12:51 ص
كب كيك
كب كيك
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نهى هجرس
يعد الكب كيك من من الحلويات المميزة للأطفال، ويحرصون على تناولها بشكل مستمر، ويمكن اضافة النكهات والحشوات المفضلة للأطفال بداخلها.

وإليكم طريقة عمل كب كيك البندق للشيف غادة التلي

مقادير كب كيك البندق والنوتيلا
كوب إلا ربع دقيق 
نصف كب بندق مطحون 
ملعقة صغيرة بيكينج باودر 
ملعقة صغيرة بيكينج صودا 
كوب إلا ربع كاكاو 
200 جم زبدة 
4 بيض كوب 
ونصف سكر 

للوجه
200 جم نوتيلا 
بلو بيري ورازبيري 
ونعناع أخضر للتزيين 

طريقة تحضير كب كيك البندق والنوتيلا
* نخلط المكونات الجافة مع بعضها

* نخلط المكونات السائلة

* نضيف المكونات الجافة على السوائل ونضع الخليط في أكواب الكب كيك ونخبزها على درجة 180 لمدة 12 دقيقة

* نضع النوتيلا في كيس حلواني ونزين بها وجه الكب كيك

* نضع الفواكه والنعناع على الوجه
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