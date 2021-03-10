«هاتوا مكانه حسام حسن».. آراء الجماهير حول رحيل باتشيكو من الزمالك.. فيديو

بعد الهزيمة التي تعرض لها فريق الزمالك من الترجي بتونس وأصبح المطلب الجماهيري هو رحيل المدرب باتشيكو من الزمالك كما يتوقع الجماهير أنه سبب في هزيمة الفريق وضعف الروح المعنوية لديهم.





رصدت عدسة موقع "صدى البلد" آراء الجماهير حول مطلب رحيل باتشيكو ، ومقترحاتهم حول تواجد مدرب بديل .





وقال "علي أحمد " أن باتشيكو الي الآن لم نرَ منه أي رد فعل إيجابي تجاه الفريق فالواجب عليه أن يرحبل من الفريق،لافتًا إلى رحيل "بنتلون"كان بسبب المشكلات الإدارية والمادية التي يتعرض لها كل أعضاء الفريق.





وأكد "إسلام حسن " علي أن نادي الزمالك يحتاج الي مدرب من داخل الفريق ذاته وذلك لأنه يعرف كافة كيف ينهض ذلك الفريق، ولكن باتشيكو يعتبر من المدربين أصحاب الهدف في الفريق.





وعلق "أيمن الشحات" علي أنه ضد رحيل باتشيكو وأن المشكلة الأولى تكمن في الفريق واللاعبين وأن الرحيل في الموسم تعتبر كارثة تعرض الفريق إلى الخطر.





ونوه "محمد الجوهري " عن صعوبة إيجاد مدرب بديل باتشيكو في تلك الموسك وذلك قد يتسبب في انخفاض الروح المعنوية للاعبين.





وأشار" عماد يوسف" إلى أن باتشيكو غير قادر علي إداره الفريق والأفضل أن يأتي مكانه "حسام حسن"، كما أن رحيل مصطفي محمد أثر بالسلب على الفريق.





وأختتم "جمال الخميسي" أن التأثير كامن من الفريق وضعف روحهم المعنوية وعدم الاهتمام بالمباريات بالشكل المطلوب وباتشيكو يعتبر مدربًا قوياً.