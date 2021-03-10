اختبارات عملية لرفع كفاءة فنيى التحلية بشركة مياه البحر الأحمر





واشار المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، انه تم تنفيذ التقييم العملي بورش ومحطات الشركة بالإستعانة بمقيمين من شركة قنا.





وفى سياق متصل عقدت الإدارة العامة للمسار الوظيفي ورشة عمل إعداد مناهج تخصصية لمهندس وفني تحلية، في إطار سياسات الشركة القابضة للتوسع في مجال تحلية مياه البحر ورفع كفاءة العاملين بهذا المجال.

أجرت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الإختبارات العملية والنظرية للعاملين المرشحين للترقية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر؛ سعيا لرفع كفاءة العاملين واكتسابهم المهارات والخبرات اللازمة وفقا لطبيعة العمل الوظيفية.