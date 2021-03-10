منة فضالي : نفسى أبقى حامل | تفاصيل

أكدت الفنانة منة فضالي رغبتها في الحمل وأن يكون لديها أطفال في المستقبل، وذلك خلال ندوتها في موقع صدى البلد.





وقالت منة فضالي خلال الندوة "أتمنى أن أعيش مود الحامل وأن اذهب إلى الدكتور وأنه بمثابة حلم كبير بالنسبة لي".





وأكدت ان الفترة القادمة ستشهد تواجد العروض الفنية في المنصات الإلكترونية بشكل أكبر ، وأن هناك عددا من الدول لا يوجد بها منصات إلكترونية وتحديدا سوريا ، وحاليا أقوم بتصوير احد المسلسلات هناك.





وأضافت أن العقول اختلفت عن الماضي، والأطفال حاليا يشاهدون المنصات عبر الهواتف النقالة عكس مشاهدتها على التلفزيون وهو ما يعطي مشاهدة أكبر.



