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توك شو

إبراهيم عيسى: الإخوان تسللوا إلى المجتمع المصري بسبب ضحالة الثقافة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:43 م
ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى
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قسم التوك شو
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر تحتاج إلى جهد كبير من أجل تحولها إلى التطوير والتقدم، مؤكدًا أن مصر ما زالت ناشئة رغم امتلاكها حضارة عظيمة، ولا يمكن أن ينكر أحد ما نحققه من تطوير وامتلاكنا للحضارة العظيمة.

وأضاف إبراهيم عيسى خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أننا كمصريين نستطيع إطلاق مصطلح أن بلدنا متقدمة عندما تمتلك الثقافة الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الثقافة التي يعنيها ليست قراءة كتب شكسبير وإنما القدرة على النقد والتفكير وطرح الحلول الفكرية.

وأكمل: "إن كانت الثقافة ضحلة ففي هذه الحالة يمكن غزونا بالأفكار الوهابية والتكفيرية والمتطرفين، والإخوان تسللوا إلى المجتمع بسبب ضحالة الثقافة وتهميشها سواء في الميزانية أو في الحالة المزاجية للمجتمع".
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