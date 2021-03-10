ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز صلاة الغائب على من مات بكورونا ولم يُصَلَّ عليه؟

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:23 م
صدى البلد
Advertisements
هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار إنه لا يجوز شرعًا دفْنُ إنسانٍ مسلمٍ من غير صلاة الجنازة عليه بغير عذر، ويتأدَّى ذلك ولو بصلاة واحدٍ فقط، فإذا ثبت أنَّ في الصلاة عليه ضررًا على الحيّ؛ فإن الواجب الانتقال للصلاة عليه عند قبره بعد دفنه، ويجوزُ للغائبِ أن يصليَ عليه صلاة الغائب، وذلك كلُّه يجوز جماعةً وفرادى، والأولى أن يكون في جماعة.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "في ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس كورونا الوبائي، ودخوله لمصر، وما اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية لتقليل التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها، للحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة. فما حكم تعمُّد مصابي فيروس كورونا حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل ومخالطة الناس ومزاحمتهم؟

وقالت الإفتاء، إنه يحرم شرعًا ويُجرَّم قانونًا تعمُّد مصابي فيروس كورونا أو من يشتبه بإصابته حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل، ومخالطة الناس ومزاحمتهم في الأماكن والمواصلات العامة.

وأضافت: بل ويحرم عليه الذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور الجمعة والجماعة مع المسلمين، ويجب على المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من منع التجمعات البشرية، للحد من انتشار هذا الفيروس؛ لِما ثبت من سرعة انتشار هذا الفيروس، وقد يكون الإنسان مصابًا بالفيروس أو مُحمَّلًا به وهو لا يشعر.

وأكدت دار الإفتاء، أن الشريعة الغراء أسقطت وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الحالات الوبيئة، فأجازت لهم الصلاة في البيوت والرِّحَال، ونص على ذلك العلماء سلفًا وخلفًا؛ رعايةً لسلامة الناس، ووقاية لهم من الأذى، وحدًّا من انتشار الأمراض. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجوز لـ مصاب كورونا مخالطة الناس في الأماكن العامة؟ الإفتاء ترد

حكم تعمد مريض كورونا مخالطة الناس

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم تعمد مريض كورونا مخالطة الناس.. التنفل بالصلاة لرفع البلاء.. وهل تجب الزكاة على الوديعة البنكية؟

هل تجوز الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والوقاية من العدوى

الإفتاء: دخول مصاب كورونا المسجد حرام شرعا

12 أمرا مطلوبا من كل مسلم في أزمة كورونا

ترشيحاتنا

لسه قدامك فرصة .. أدعية ليلة الإسراء والمعراج قبل الفجر

عمرو جمال يرد على احتمالية انتقاله لـ الزمالك .. وكواليس رحيله عن الأهلي

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

رأفة بكبار السن.. سلم كهربائي مطلب رواد التأمين الصحي بمدينة نصر

مؤشرات مهمة تدل على تلف ناقل الحركة .. فما هي؟

5 علامات غير معروفة تشير لإصابتك بالنوبة القلبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟