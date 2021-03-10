بدعم السيسي.. رئيس جامعة طنطا: الإنجازات في ملف التعليم العالي في مصر غير مسبوقة

قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تعليقا على إدراج 21 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة 2021، إن المجتمع المصري بدأ يسمع في الآونة الأخيرة عن التصنيفات الدولية للجامعات ودخول الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية .





وأضاف محمود زكي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإنجازات في ملف التعليم العالي في مصر غير مسبوقة ويعتبر السبب الرئيسي في سبيل تحقيق ذلك هو دعم الرئيس السيسي الذي تم ترجمته لخطة استراتيجية مستدامة لتطوير التعليم العالي في مصر".





وتابع محمود زكي: "كل الجامعات المصرية تسير وفق خطة واستراتيجية لتطوير مناحي التعليم للدخول في التصنيفات العالمية "، مضيفا:" التصنيف الدولي يعتبر أداة لقياس جودة التعليم العالي والبحث العلمي وسمعة الدول في التعليم ".





وأكمل محمود زكي:" يتقدم لهذا التصنيف العالمي ألاف الجامعات على مستوى العالم ودخول مصر في التصنيف العالمي للتايمز يؤكد على جودة التعليم العالي في مصر ".