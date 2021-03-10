تكليفات بتنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء غرب الأقصر .. صور

كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كل فى قطاعه، تحت إشرافه شخصيا لرصد اى تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفر المرور عن رصد بناء مخالف بمساحة 220 مترا مربعا علي أرض زراعية بقرية البعيرات ،وبناء مخالف فى قرية الضبعية بمساحة 200 متر وتمت الإزالة الفورية.
شارك في حملة الإزالة رئيس القرية ، والإدارة الهندسية بمعدات الحملة الميكانيكية.
يأتى ذلك فى بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية .