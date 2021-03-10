تكليفات بتنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء غرب الأقصر .. صور

كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كل فى قطاعه، تحت إشرافه شخصيا لرصد اى تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأسفر المرور عن رصد بناء مخالف بمساحة 220 مترا مربعا علي أرض زراعية بقرية البعيرات ،وبناء مخالف فى قرية الضبعية بمساحة 200 متر وتمت الإزالة الفورية.





شارك في حملة الإزالة رئيس القرية ، والإدارة الهندسية بمعدات الحملة الميكانيكية.





يأتى ذلك فى بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية .



