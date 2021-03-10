فتاوى تشغل الأذهان.. خالد الجندى: الإسراء كان للتسرية عن المحزونين.. والمعراج للتقرب الي اللهِ.. كنت عاقًّا لأبي في شبابي فكيف أبِرُّهُ بعد وفاته؟ دار الإفتاء تجيب

صلاة المرأة عند نزول الدم .. الإفتاء توضح الفرق بين الحيض والاستحاضة

هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟









عدد كبير من الأسئلة التي طرحها المسلمون خلال الساعات الماضية التي تشغل أمور دينهم وحياتهم، في الذكر والصلاة وقراءة القرآن.. في السطور القادمة نعرض لقراء "صدى البلد"، الفتاوى التي تشغل أذهانهم.





قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاسراء والمعراج، كانت معجزة مزدوجة، هدفها التسرية عن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما اعلن اهل الأرض تخليهم عنه، وأيضا فى نفس الوقت مات عمه أبو طالب، وزوجته خديجة.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعيش فى حالة من الهم والكرب والحزن، فكلما تتعرض لاى ضيق او اذى، تذكر سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وما تعرض له، والإيذاء فى حياة الأولياء امر معروف".





وأشار إلى رحلة الاسراء والمعراج، شديدة الخصوصية بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشاهدها غيره، والله سبحانه وتعالى، جعلها خاصة به، ليلا فى ظل ظلام دامس وحالة سكون دائم، لافتا إلى أن احتفال الامة بها لان الإسراء كان للتسرية عن المحزونين والمعراج للتقرب من اللهِ.









كنت عاقًّا لأبي في شبابي، ولم أشعر بقيمته إلا بعد وفاته، وبعد أن رزقني الله نعمة الأولاد؛ كيف أبر والدي بعد وفاته؟ وهل ينفعني هذا؟.





قالت دار الإفتاء إنه يجب على هذا الشخص أن يتوبَ إلى الله- تعالى-، ويندم على ما فعل، ويكثر من الاستغفار، والدعاء لوالده بالرحمة والعفو والمغفرة، وأن يكثر من زيارته في قبره والصدقة عنه، وأن يقرأ القرآن الكريم أو شيئًا منه ويهب ثوابه له، ويصل أقاربه وأصدقاءه، وينفذ وصيته، ويوفي بعهده، ويقضي عنه دينه والعبادات التي يصح قضاؤها عن المتوفى، وغير ذلك من أعمال البر والصلة؛ لعلَّ الله تعالى أن يخفف عنه بذلك ما سبق من عقوق لوالده.









قالت دار الإفتاء إن الحيض شرعًا هو الدم الخارج من قُبُل المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذَّاع، وأقل الحيض يومٌ وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا.





وأوضحت الدار عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنه إذا رأت المرأة الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا على طهرها من حيضتها الماضية فإنه لا يكون حيضًا، بل هو استحاضة، والاستحاضة هي الدم النازل في غير زمن الحيض، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام.









هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟









هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.





قالت الدار إنه لا يجوز شرعًا دفْنُ إنسانٍ مسلمٍ من غير صلاة الجنازة عليه بغير عذر، ويتأدَّى ذلك ولو بصلاة واحدٍ فقط، فإذا ثبت أنَّ في الصلاة عليه ضررًا على الحيّ؛ فإن الواجب الانتقال للصلاة عليه عند قبره بعد دفنه، ويجوزُ للغائبِ أن يصليَ عليه صلاة الغائب، وذلك كلُّه يجوز جماعةً وفرادى، والأولى أن يكون في جماعة.





ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "في ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس كورونا الوبائي، ودخوله لمصر، وما اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية لتقليل التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها، للحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة. فما حكم تعمُّد مصابي فيروس كورونا حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل ومخالطة الناس ومزاحمتهم؟





وقالت الإفتاء، إنه يحرم شرعًا ويُجرَّم قانونًا تعمُّد مصابي فيروس كورونا أو من يشتبه بإصابته حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل، ومخالطة الناس ومزاحمتهم في الأماكن والمواصلات العامة.





وأضافت: بل ويحرم عليه الذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور الجمعة والجماعة مع المسلمين، ويجب على المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من منع التجمعات البشرية، للحد من انتشار هذا الفيروس؛ لِما ثبت من سرعة انتشار هذا الفيروس، وقد يكون الإنسان مصابًا بالفيروس أو مُحمَّلًا به وهو لا يشعر.



