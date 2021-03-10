بنات عين شمس تعلن تعليمات جديدة للطالبات بشأن تسديد المصروفات

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال الفصل الدراسي الاول اعتمد علي النظام الهجين ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن الامتحاتات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.
وأوضحت الدكتورة رقية فى تصريحات لصدي البلد ان الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الانترنت بالكامل داخل الكلية بالاضافة الي دورات تدربية لاساتذة الجامعة للحصول الي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الايام المقررة للحضور وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاونلاين.
وأكدت أهمية نظام موودل لسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل نظام موودل بشكل كامل وتفعيل 30 ايميلا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.
وأشارت عميد كلية البنات أنه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .
ونوهت بانه جاري تسديد المصروفات للطلاب المتقدين من الأبحاث الاجتماعيه لجميع الفرق وسوف يتم دعم باقي الطالبات المتقدمات بأبحاث تباعا على دفعات.