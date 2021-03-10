بنات عين شمس تعلن تعليمات جديدة للطالبات بشأن تسديد المصروفات

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال الفصل الدراسي الاول اعتمد علي النظام الهجين ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن الامتحاتات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.





وأوضحت الدكتورة رقية فى تصريحات لصدي البلد ان الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الانترنت بالكامل داخل الكلية بالاضافة الي دورات تدربية لاساتذة الجامعة للحصول الي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الايام المقررة للحضور وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاونلاين.





وأكدت أهمية نظام موودل لسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل نظام موودل بشكل كامل وتفعيل 30 ايميلا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.





وأشارت عميد كلية البنات أنه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .