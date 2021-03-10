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منوعات

سيدتان تكتشفان مفاجأة غريبة أثناء تنزههما في الجبال | صور

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:11 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اكتشفت سيدتان، حطام طائرة مهجور مخيف أعلى جبل في اسكتلندا خلال تنزههما به.


ووفقا لصحيفة "ديلي ستار"، كانت باميلا أيتكين، وبال كاثرين جافني، تسيران بالقرب من لارجس ، أيرشاير ، اسكتلندا ، عندما عثرتا على حطام الطائرة ولم يصدقوا أعينهم، ولاحظتا أولا وجود أجزاء من الحطام على جبل، وبدأتا في التقاط الصور، وسرعان ما اكتشفتا أنهما صادفا بالفعل حطام طائرة.


ويعتقد أن الحطام  بقايا رحلة الخطوط الجوية البريطانية الأوروبية S200P التي تحطمت في 21 أبريل 1948، وفقًا لتقارير ديلي ريكورد.


وكانت الطائرة تقل 20 راكبًا من مطار في رحلة قصيرة من لندن نورثولت إلى مطار جلاسكو رينفرو قبل أن تسقط في جبل  الأيرلندي.

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