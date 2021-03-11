طلاب 2 ثانوي يختتمون امتحاناتهم الإلكترونية اليوم بالتطبيقات الرياضية والجغرافيا

يختتم اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 ، طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، والتي أدوها بالكامل بشكل إلكتروني على منصة الامتحان عبر التابلت .





حيث يمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس ، في مادتي "التطبيقات الرياضية" للشعبة العلمية ، و"الجغرافيا" للشعبة الأدبية على فترتين.





وحددت وزارة التربية والتعليم أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان عن طريق تقسيم المحافظات إلى مجموعتين كالتالي :





- في محافظات (القاهرة ، و بورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، وأسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح ، والاقصر ، ومال سيناء) : يدخل طلاب علمي على منصة الامتحان من 9 صباحا لـ 10:15 صباحا لتأدية امتحان التطبيقات الرياضية ، بينما يدخل طلاب الادبي من 9 صباحا لـ 10 صباحا لاداء امتحان الجغرافيا .





- وفي محافظات (الاسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، وكفر الشيخ ، والمنوفية ، والاسماعيلية ، والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، واسيوط) : يدخل طلاب علمي على منصة الامتحان من 10 صباحا لـ 11:15 صباحا لاداء امتحان التطبيقات الرياضية ، بينما يدخل طلاب الادبي من 10 صباحا لـ 11 صباحا لاداء امتحان الجغرافيا.





وكان قد تمكن 584 ألف و29 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، الثلاثاء الماضي ، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.





وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي 99.6%، من إجمالي حضور 586 ألف و652 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.





بينما تمكن 375 ألف و913 طالب/طالبة بالشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.6%، من إجمالي حضور 377 ألف و581 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.



