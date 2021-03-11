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تعليم

طلاب 2 ثانوي يختتمون امتحاناتهم الإلكترونية اليوم بالتطبيقات الرياضية والجغرافيا

الخميس 11/مارس/2021 - 08:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ياســـمين بدوي
يختتم اليوم الخميس  الموافق 11 مارس 2021 ، طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، والتي أدوها بالكامل بشكل إلكتروني على منصة الامتحان عبر التابلت .

حيث يمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس ، في مادتي "التطبيقات الرياضية" للشعبة العلمية ، و"الجغرافيا" للشعبة الأدبية على فترتين.

وحددت وزارة التربية والتعليم أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان عن طريق تقسيم المحافظات إلى مجموعتين كالتالي :

- في محافظات (القاهرة ، و بورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، وأسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح ، والاقصر ، ومال سيناء) : يدخل طلاب علمي على منصة الامتحان من 9 صباحا لـ 10:15 صباحا  لتأدية امتحان التطبيقات الرياضية ، بينما يدخل طلاب الادبي من 9 صباحا لـ 10 صباحا لاداء امتحان الجغرافيا .

- وفي محافظات (الاسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، وكفر الشيخ ، والمنوفية ، والاسماعيلية ، والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، واسيوط) : يدخل طلاب علمي على منصة الامتحان من 10 صباحا لـ 11:15 صباحا لاداء امتحان التطبيقات الرياضية ، بينما يدخل طلاب الادبي من 10 صباحا لـ 11 صباحا لاداء امتحان الجغرافيا.

وكان قد تمكن 584 ألف و29 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، الثلاثاء الماضي ، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي 99.6%، من إجمالي حضور 586 ألف و652 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

بينما تمكن 375 ألف و913 طالب/طالبة بالشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الكيمياء  بنسبة 99.6%، من إجمالي حضور 377 ألف و581 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى 27047 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.8%، بينما أدي 6456 طالب وطالبة الامتحان في مادة الكيمياء من إجمالي 6754 بنسبة حضور 95.6%.
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