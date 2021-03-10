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أخبار البلد

متحرش المعادي.. خبير أمني سابق: كاميرات المراقبة تحسم الجريمة في 24 ساعة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:13 م
أرشيفية
أرشيفية
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نقابات وتحقيقات

أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير العسكري بجهاز الأمن القومي، اللواء جمال أبو ذكري، أن كاميرات المراقبة كان لها دور حاسم في مواجهة وضبط المتهم بواقعة التحرش بـ طفلة المعادي، مضيفا أن الكاميرات أصبحت تلعب دورا مهما في مساعدة رجال الأمن في التعرف على الجناة والمتهمين الفعليين وسرعة ضبطهم.


وأضاف  "أبو ذكري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأولوية في تثبيت كاميرات المراقبة، يجب أن تكون للشوارع الرئيسية المتحكمة والمؤدية بشكل أساسي للشوارع الجانبية وربطها بعضها ببعض، وكشف جميع مداخل العمارات، مما يسهل عمل الأجهزة الأمنية.


واختتم أبو"ذكري" حديثه قائلا: "في ظل وجود كاميرا للمراقبة، ستكون عملية ضبط الجناة محسومة في أقل من 24 ساعة"، لافتا إلى أن القانون لا يعارض وجود الكاميرات، بل يعتمد عليها كدليل وافي في حسم وفك لغز بعض القضايا، كما أن تثبيتها في جميع المحال؛ عنصرا رئيسيا، إلا أن الأمر يعود إلى توافر الإمكانيات، والتي إذا ما أتيحت، فستسهل في الحد من الجريمة.


وكشفت كاميرات المراقبة واقعة "متحرش المعادي"، والتي أثارت ضجة واسعة، حيث أظهرت كاميرا "سيدة المعادي" أوجيني أسامة، العاملة بمعمل التحاليل الطبية، رجلا يستدرج طفلة لمدخل عقار بميدان الحرية في حي المعادي، لتتقدم أوجيني ببلاغ إلى قسم شرطة المعادي موثقا بفيديوهات مكنت الأجهزة الأمنية من سرعة ضبط المتهم، والقبض عليه.

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